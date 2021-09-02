За сутки число заболевших коронавирусом в Тюмени выросло на 240

По информации Тюменского оперштаба, за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 240, 27 из зараженных – дети. С начала пандемии общее количество больных COVID-19 достигло показателя 55 389 человек. За сутки от коронавируса скончалось 15 человек.

За то же время выздоровели 158 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 48 777 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 65 451 человек. Из общего количества заболевших, 23 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 160 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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