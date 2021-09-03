В ДТП на автодороге Тюмень-Омск в Ишимском районе Тюменской области погиб человек

В Тюменской области на 257-м километре трассы Тюмень-Омск, в районе 19 часов произошло ДТП. По данным Госавтоинспекции, автомобиль «Тойота Хайлендер» выехал на встречную полосу, по которой ехал автомобиль «Тойота Калдина». В результате произошедшего столкновения 47-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» был доставлен в больницу с тяжелейшими повреждениями, ночью мужчина скончался. Это житель поселка Чаны Новосибирской области. 37-летний водитель второй иномарки травмирован.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Тюмень, Александр Непомнящий
Тюмень. Другие новости 02.09.21
За сутки число заболевших коронавирусом в Тюмени выросло на 240. / На трассе Екатеринбург – Тюмень мотоциклист без прав стал виновником ДТП. / Пенсионеры «тюменской матрешки» сегодня начнут получать 10 тысяч от Путина. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube