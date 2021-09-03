В ДТП на автодороге Тюмень-Омск в Ишимском районе Тюменской области погиб человек

В Тюменской области на 257-м километре трассы Тюмень-Омск, в районе 19 часов произошло ДТП. По данным Госавтоинспекции, автомобиль «Тойота Хайлендер» выехал на встречную полосу, по которой ехал автомобиль «Тойота Калдина». В результате произошедшего столкновения 47-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» был доставлен в больницу с тяжелейшими повреждениями, ночью мужчина скончался. Это житель поселка Чаны Новосибирской области. 37-летний водитель второй иномарки травмирован.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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