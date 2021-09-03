Правительство Тюменской области снимает ряд ограничений 4 сентября

Тюмень, Сентябрь 03 (Новый День, Александр Непомнящий) Правительство Тюменской области продолжает снимать ограничения. С завтрашнего дня, 4 сентября детские игровые комнаты и развлекательные центы, а также фудкорты расположенные на трритории ТЦ возобновляют работу в обычном режиме.

Соответствующий документ подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

При этом, в Тюменской области продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный в связи и в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

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