18-летняя девушка умерла от COVID-19 в Тюменской области

В Тюменской области от коронавируса скончалась 18-летняя девушка. Это самая молодая смерть от COVID-19, зафиксированная с начала пандемии в регионе. Ранее в этом же году болезнь забрала жизнь 24-летнего тюменца, а в 2020 – самому молодому погибшему было 23 года.

Как отмечают в оперативном штабе Тюменской области, заболевание у 18-летней жительницы Тюмени протекало на фоне хронических патологий и отягощенного анамнеза.

При этом власти подчеркивают, что летальных исходов среди несовершеннолетних с COVID-19 не зафиксировано.

Согласно официальным данным, на юге Тюменской области за время пандемии заразились коронавирусом более 59 тысяч человек, из них около полутора тысяч – скончались.

Тюмень, Сентябрь, Александр Непомнящий

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