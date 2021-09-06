В Тюменской области за пять лет построят 45 новых школ

Александр Моор в ходе поездки в Тюменский район заявил, что строительство объектов образования останется для региона приоритетом, независимо от экономической обстановки.

«Мы четко понимаем, какое количество детей пойдет в школы, поэтому все подсчитано – сколько образовательных учреждений в каждом муниципалитете нам необходимо построить. За 5 лет мы планируем возвести 45 школ, из них 12 – в Тюмени. Введем в 2022 году школу в Богандинском, проектируем школу и детский сад в поселке Московский. Реализуем большую программу по замене деревянных школ», – рассказал губернатор Тюменской области.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 06.09.21

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