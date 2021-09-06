В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 230 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 6 сентября 2021 года увеличилось на 230 человек, 34 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболело 56 324 тюменца. За сутки от коронавируса скончались 24 человека.

За тоже время выздоровело 163 человека, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 49 463 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 60 108 человек. Из общего количества заболевших, 32 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 160 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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