В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 230 человек, 28 человек умерло

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 7 сентября 2021 года увеличилось на 230 человек, 28 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 в регионе заболело 56 554 человека. Пополнилась и суточная ковидная летальность – в нее попали ее 28 случаев.

За сутки в Тюменской областит выздоровело 175 человек, с начала пандемии от коронавируса, по данным оперштаба, излечились 49 638 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 58 947 человек, переболевших ковидом в последние недели.

В больницах области находится 28 пациентов, которым из-за тяжелого течения коронавируса необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 160 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 06.09.21

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