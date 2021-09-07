В Тюмени мать обманом отобрала у своего психически больного сына квартиру и выгнала его из дома

В Тюмени 47-летняя местная жительница пойдет под суд за то, что обманом забрала у своего сына квартиру.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области, обвиняемая путем обмана и злоупотребления доверием похитила двухкомнатную квартиру у своего сына, родительских прав на которого была лишена еще в 2001 году.

В 2002 году решением суда женщина была выписана из квартиры, на основании ходатайства органов опеки. В 2014 году по решению суда право собственности было оформлено на ее сына. В 2019 году по достижению потерпевшим 18 лет, он приехал домой в квартиру и стал проживать с матерью.

Воспользовавшись доверчивостью потерпевшего и имеющимся у него психическим расстройством, обвиняемая уговорила его подписать договор дарения квартиры в ее пользу.

В феврале 2020 года после регистрации перехода права собственности мать выгнала сына из дома. Перед этим она похитила его паспорт и лишила возможности пользоваться своими правами.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тюмень, Елена Васильева

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