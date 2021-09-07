В Тюмень чартером привезли первых туристов из Москвы

В Тюмень 7 сентября прибыл первый чартер из Москвы.

«Сегодня из Москвы прилетел первый чартерный рейс в Тюмень. Тюмень постепенно становится популярным туристическим направлением, хотя еще пару лет назад этот современный, промышленный город мало у кого ассоциировался с туризмом и путешествиями. Сегодня здесь много оздоровительных программ, бальнеология, маршруты для активного отдыха на природе всей семьей и, конечно же, яркая культурно-историческая программа», – сообщил в пресс-релизе Ростуризм.

В Тюмени, в рамках новой чартерной программы сформированы туры: в них можно побывать на сибирских термальных источниках и посетить Тобольск. В Ростуризме подчеркивают – в рамках чартера стоимость услуг для гостей региона упала в два от обычной стоимости.

Тюмень, Елена Васильева

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