Следователи раскрыли изнасилование и убийство 19-летней давности

В Тюмени раскрыто изнасилование убийство 19-летней давности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР РФ по Тюменской области,

12 сентября 2002 года на улице недалеко от дома, расположенного на улице Тарская в городе Тюмени было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти – множественными ножевыми ранениями головы и грудной клетки.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В ходе осмотра тела потерпевшей, были обнаружены и изъяты следы биологического характера, принадлежащие злоумышленнику. Полученные ДНК-материалы были занесены в базу, где содержатся данные осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Однако раскрыть преступление по «горячим следам» не получилось. В связи с не установлением лица, уголовное дело было приостановлено, но работа по нему продолжалась.

Спустя 19 лет с момента совершения преступления, лицо, причастное к убийству женщины было установлено, поскольку злоумышленник уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Им оказался житель города Тюмени 1976 года рождения.

Стоит отметить, что генетическая экспертиза была не единственным доказательством.

На допросе задержанный признался, что вечером 11 сентября 2002 года случайно познакомился с потерпевшей и предложил ей выпить спиртное у него дома, на что последняя согласилась. В процессе распития спиртных напитков у обвиняемого возникло желание изнасиловать свою гостью, после совершенного насилия женщина пригрозила преступнику, что заявит на него в полицию. Тогда обвиняемый решил убить женщину. Реализуя преступный умысел, он взял в квартире нож и вышел на улицу с потерпевшей под предлогом проводить ее до дома. Зайдя в безлюдное место, он нанес ей ножевые ранения шеи, лица и грудной клетки, и, оставив потерпевшую истекать кровью, скрылся с места происшествия.

В рамках расследуемого уголовного дела следствием возбуждено еще одно уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверяется причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

Тюмень, Елена Васильева

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