Бабушки с не пристегнутой маленькой внучкой на руках угодили в ДТП – они не захотели будить ребенка, чтоб посадить в детское автокресло

Сегодня в пятом часу утра на 13-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский в кювет опрокинулась «Тойота Камри». В автомобиле ехали две женщины и девочка в возрасте 1 года 8 месяцев. Взрослые – водитель и пассажир – бабушки малышки.

В аварии травмированы одна из женщин и ребенок, они не госпитализированы. По предварительным данным, девочка ехала без детского кресла, на руках у одной из бабушек, которая рассказала, что не захотели будить уснувшую внучку. При этом автокресло в машине имеется.

Родственники, в том числе родители девочки, были в гостях в Тюмени. Родители ребенка остались в городе, а две бабушки под утро поехали с внучкой домой в Боровский.

Водитель «Тойоты» будет привлечена к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 07.09.21

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