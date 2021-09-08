В Тюмени в 2020 году закрылись 19 ресторанов и 68 кафе

68 кафе и 19 ресторанов Тюмени не пережили пандемию и связанные с ней ограничительные меры в 2020 году. Всего 220 предприятий общественного питания на 4 тысячи 300 мест были исключены из реестра за 12 месяцев, сообщает «тюменская линия» со ссылкой на департамент потребительского рынка администрации города.

«Причины исключения предприятий общественного питания из реестра: реорганизация и ребрендинг предприятий; смена хозяйствующего субъекта в рамках одного предприятия; смена адреса, формата позиционирования, концепции, типа или наименования предприятий», – пояснили в дептараменте.

Но основной причиной закрытия предприятий общепита стали последствия пандемии – послтителей стало меньше, заведения обещепита стали работать с ограничениями, покупательская способность населения уменьшилась, а расходы на продукты питания, услуги ЖХК и тд – выросли.

На данный момент в связи с падением заболеваемости все ограничения, наложенные на работу общепита, сняты.

Тюмень, Елена Васильева

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