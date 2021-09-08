В Тюмени разъяснили условия закрытия класса на карантин по COVID-19. Исходя из полученной информации, при регистрации трех и более случаев заболевания новой коронавирусной инфекции в одном классе, его будут закрывать. Обучающихся при этом будут направлять под медицинское наблюдение по месту жительства. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

С нового учебного года школам Тюменской области рекомендовано соблюдать требования по предупреждению распространения COVID-19.

«За каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования, в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия. Школы работают по специально разработанному расписанию уроков, перемен, составленному для минимизации контактов обучающихся, в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, обедов в столовой», – говорят в Роспотребнадзоре по Тюменской области.

Как заметили в региональном Роспотребнадзоре, рассадка детей внутри класса особенностей не имеет. Учителям советуют носить санитарно-гигиенические маски в школе вне уроков. Школьникам маски носить не обязательно.

Тюмень, Александр Непомнящий

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