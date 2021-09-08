В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 227 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 8 сентября 2021 года увеличилось на 227 человек, 88 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболел 56 781 тюменец. За сутки от коронавируса скончались 15 человек.

За тоже время выздоровел 181 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 49 819 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 57698 человек. Из общего количества заболевших, 25 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 160 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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