2,5 тысячи человек зарегистрировались для участия в Тюменском нефтегазовом форуме

Более 2,5 тысяч участников зарегистрировались на Тюменский нефтегазовый форум, который пройдет в Тюменском технопарке с 14 по 16 сентября. О целях, основных темах и мероприятиях форума на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Основная панельная сессия Тюменского нефтегазового форума состоится с участием заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова. На ней будет затронута тема трансформации и новой стратегии развития промышленности в эпоху глобальных изменений. Традиционно гостями форума станут представители отраслевых министерств – заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. Они расскажут о векторах, которые задают федеральные министерства в вопросах развития промышленности. В форуме примут участие руководители и представители крупнейших компаний нефтегазовой отрасли.

В ходе форума будут проходить открытые лектории, где горожане смогут узнать о новых технологиях и трендах отрасли по направлениям «Окружающая среда – энергия будущего», «Люди и человеческий капитал – энергия изменений», «Новые технологии в индустрии – энергия роста», для участия нужна регистрация.

Также в программе Тюменского нефтегазового форума – пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы и конференции. Темами мероприятий станут низкоуглеродное развитие российской экономики, новые логистические решения в нефтегазовой отрасли, зеленая трансформация топливно-энергетического комплекса и другие вопросы.

Тюмень, Александр Непомнящий

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