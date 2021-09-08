Почти миллион рублей отсудил тюменский пенсионер у недобросовестного предпринимателя

900 тыс. рублей смог вернуть тюменский пенсионер за услуги которые не были оказаны, сообщает областное управление ФССП России.

Тюменский предприниматель в выборочных случаях умышленно брал оплату, но работу не выполнял, ссылаясь на разные причины. Один из обманутых пожилых тюменцев решил этот вопрос через суд. Тем не менее, решение суда предприниматель проигнорировал. Пришлось вмешаться судебным приставам.

Сотрудники ведомства наложили взыскание на долю совместно нажитого с супругой имущества предпринимателя – автомобиля премиум класса. Возможность лишится дорогого транспортного средства побудила тюменца выплатить пенсионеру всю сумму причиненного ущерба полностью.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 08.09.21

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