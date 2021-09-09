В Тюмени у местного жителя изъяли 60 тысяч пачек нелегального табака

В Тюмени у 53-летнего местного жителя изъята большая партия безакцизного табака.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Росгвардии в Тюмени, в ходе оперативной работы на одном из рынков Тюмени был выявлен факт незаконного оборота немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.

Правоохранители изъяли свыше 60 тысяч пачек табачной продукции различных наименований без акцизных марок на общую сумму более 7 миллионов рублей. Также было установлено, что на территории торгово-складских помещений розничную и оптовую продажу немаркированной табачной продукции осуществлял 53-летний местный житель.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Тюмень, Елена Васильева

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