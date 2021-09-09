В Тюмени судят таксиста, устроившего пьяное ДТП с летальным исходом

В Тюмени судят пьяного таксиста, устроившего смертельное ДТП. В июле этого года мужчина приехал в город на автомобиле невесты, чтобы подзаработать. После первого рабочего дня он выпил и вечером вновь сел за руль.

Во время движения по трассе под Тюменью выпивший таксист выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген». От удара иномарку выбросило в кювет. В результате столкновения двое пассажиров «Фольксвагена» скончались, получив множественные повреждения внутренних органов.

Уголовное дело передано в суд. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекших смерть нескольких людей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 09.09.21

В Тюмени ищут мальчика с особенностями развития, который сбежал от няни. / В Тюмени у местного жителя изъяли 60 тысяч пачек нелегального табака. / Почти миллион рублей отсудил тюменский пенсионер у недобросовестного предпринимателя. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»