Битва блинопеков и другие развлечения туристов с первого чартерного рейса Москва – Тюмень

Состязались в битве блинопеков, фотографировались на праздничных гуляньях и дегустировали блюда туристы с первого чартерного рейса Москва – Тюмень, которые стали участниками театрализованного интерактивного гулянья «Сибирский карнавал» в Ялуторовске.

«Сибирский карнавал» был специально разработан под чартерную программу. В него включены сразу несколько событийных мероприятий. Это путешествие по сибирским праздникам – масленице, августовскому спасу, «Квасному пиру», «Капусте-барыне».

На каждой театрализованной локации туристы проходили небольшие испытания. Герои событийных мероприятий угощали их, устроив небольшое гастрономическое шоу. Участники программы попробовали квас, пирожки с яблоками, тушеную капусту с клюквой по старинным рецептам.

В будущем интерактивную программу «Сибирский карнавал» планируют развивать. Она будет адаптирована под юных туристов. Зимой гулянье также будет проводиться в Ялуторовске, но это будет уже путешествие по зимним событиям, которые здесь организуют для гостей. В частности, в «Сибирский карнавал» внедрят квест «Берендеево царство» и шествие Дедов Морозов.

Ялуторовск, Александр Непомнящий

Ялуторовск. Другие новости 09.09.21

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