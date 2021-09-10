Предприниматель, незаконно добывавший песок и глину, заплатит государству больше миллиона рублей

Предприниматель из Тюменской области заплатит большой штраф за то, незаконно добывал песок и глину, причинив ущерб природе.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры региона, в 2020 году индивидуальный предприниматель незаконно добывал песок и глину в Голышмановском районе.

В связи с этим прокурором района в отношении предпринимателя были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии), а также по ч.2 ст. ст.7.3 КоАП РФ (нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами).

По результатам рассмотрения дел департамент недропользования и экологии Тюменской области оштрафовал индивидуального предпринимателя на 40 тыс. рублей и на 30 тыс. рублей соответственно.

Размер ущерба, причиненного окружающей природной среде незаконной добычей полезных ископаемых (песка и глины), составил более 1 млн. рублей.

В связи с тем, что вред окружающей природной среде индивидуальным предпринимателем возмещен не был, прокуратура обратилась в Голышмановский районный суд с иском о взыскании ущерба.

Накануне суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме.

Решением суда с индивидуального предпринимателя в бюджет Голышмановского городского округа взыскано более 1 млн рублей в возмещение причиненного вреда.

Решение суда в законную силу не вступило.

Тюмень, Елена Васильева

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