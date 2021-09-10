Женщина упала в колодец и семь часов простояла в воде, ожидая помощи

В Ялуторовске полицейские спасли женщину, которая упала в колодец и 7 часов простояла по пояс в холодной воде. В дежурную часть обратилась местная жительница. Она-то и сообщила, что её подруга уехала на дачу и длительное время не отвечает на звонки, сообщает «СургутИнформ-ТВ». Когда участковый и подруга пропавшей пришли на дачный участок, он услышали женские крики. Выяснилось, что 42-летняя ялуторовчанка набирала воду и упала в колодец вместе с палкой, к которой крепилось ведро. Попытки выбраться самостоятельно оказались безуспешными. Участковый и трое сотрудников патрульно-постовой службы с помощью буксировочного троса и других приспособлений, вызволили пострадавшую. Затем передали её медицинским работникам.

Тюмень, Елена Васильева

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