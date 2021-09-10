Из-за плохой погоды отопительный сезон в Тюмени начнется пораньше

В Тюмени из-за холодной погоды в этом году раньше срока начнется отопительный сезон. Инфраструктура города к подаче теплоносителя готова, это подтвердила на прошедшая совместная инспекция вопроса мэа Руслана Кухарука и прокуратуры. Тепло на объектах образования и здравоохранения уже включают по заявкам.

«Что касается многоквартирных домов, важно, чтобы УК провели необходимую подготовительную работу и занимались запуском отопления строго по плану, а также вовремя проводили регулировку внутридомового оборудования», – отметил мэр города Роман Кухарук в своих социальных сетях.

Отметим, что сейчас в Тюмени плюс 12 градусов, ночью ожидается до плюс семи градусов по Цельсию. Выходные, по прогнозам синоптиков, из-за прихода арктического циклона, будут холодными – выше 11 градусов показатели не поднимутся. По текущим нормативам, отопительный сезон начинается в случае, если среднесуточная температура воздуха держится 5 дней ниже показателя в 8 градусов выше ноля.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 10.09.21

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