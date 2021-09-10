В Тюменской области законсервировали два моногоспиталя: причина – стабилизация эпидобстановки

С 10 сентября в регионе завершили работу два моноинфекционных госпиталя, организованных на базе реабилитационного центра «Родник» и Санатория «Светлый» в Ялуторовске. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения. Причина – стабилизация эпидемиологической обстановки.

Это были госпитали второго уровня, для нетяжелых пациентов. В них завершали лечение выздоравливающие жители с COVID-19 и пневмониями, для которых еще требовалось медицинское наблюдение.

Пациенты выписаны в связи с выздоровлением или, если позволяет самочувствие, направлены на амбулаторное долечивание.

В настоящий момент в регионе действует 16 моноинфекционных госпиталей, развернутых на 2527 мест, свободный коечный фонд оценивается в 20%.

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