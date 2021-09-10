В Тюмени ограничения по коронавирусу продлили до 26 сентября

Ограничения, введенные в Тюменской области в связи с режимом повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19, продлены до 26 сентября. Соттветствующее распоряжение подписал губернатор области Александр Моор.

Сохраняются ограничения на количество зрителей при проведении физкультурных и спортивных мероприятий. Их количество не должно превышать превышать 50% от общего количества мест, при этом общее количество участников мероприятия – не более тысячи человек.

Также до 26 сентября не проводится личный прием граждан и представителеи‌ организации‌ в исполнительных органах государственнои‌ власти Тюменскои‌ области.

В регионе продолжает действовать масочный режим в местах массового скопления людей и общественном транспорте.

Тюмень, Александр Непомнящий

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