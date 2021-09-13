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Понедельник, 13 сентября 2021, 10:19 мск

Новости Тюмень

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Северяне смогут еще раньше выходить на пенсию

Для жителей Крайнего севера ввели новую норму, сокращающую срок выхода на пенсию, сообщает правительство РФ. Теперь в пенсионный стаж будут включать периоды обучения. Плюсоваться стаж будет при условии, что за человеком сохранялось рабочее место, средняя заработная плата, а работодатель продолжал уплату за него страховых взносов.

Ранее в северный стаж не включались периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Напомним, что жители Крайнего Севера, а также приравненных к нему местностей имеют, право выйти на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста.

Москва, Александр Непомнящий

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