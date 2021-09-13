Сегодня в Тюмени официально начинается отопительные сезон – но не для всех сразу

13 сентября в Тюмени стартует отопительный сезон. Как сообщили накануне в департаменте городского хозяйства администрации города, запуск тепла будет осуществляться поэтапно в течение шести дней. Это обусловлено технологическими особенностями системы теплоснабжения Тюмени.

На сегодняшний день объекты теплоснабжения города полностью готовы к запуску теплоносителя. Завершается проверка документов, поступивших от управляющих организаций в муниципальную комиссию. Больше 85% домов, подключенных к централизованной системе отопления, уже подали документы на получение паспортов готовности к зиме. У остальных есть время до 15 сентября.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 13.09.21

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