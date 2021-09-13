Два крупных ДТП произошло за минувшие выходные на трассе Тюмень – Сургут

В субботу на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск произошли два крупных ДТП. Первое из них произошло в Уватском районе Тюменской области.

Автомобиль «Тойота Ленд Крузер» съехал в кювет и опрокинулся. Погибли 52-летняя женщина-пассажирка и ее 26-летний сын, водитель внедорожника. Травмированы две девушки 22-х и 16-ти лет, пассажирки с заднего сиденья автомобиля, жена и сестра водителя.

Семья ехала в Нефтеюганск. Обстоятельства выясняются. Возможно, водитель уснул за рулем во время движения.

Через несколько часов, в Тобольском районе, столкнулись Лада и Хонда. На 228-м километре трассы водитель отечественного авто с прицепом, поворачивая, не пропустила «Хонду». Машины столкнулись, от удара «Ладу» отбросило в кювет.

45-летняя водитель «Лады» и ее 22-летний сын, жители Тюмени, госпитализированы с различными травмами.

Также травмированы 34-летняя водитель «Хонды», ее 11-летняя дочь и 69-летняя мама, все они – жители Нового Уренгоя. Обстоятельства выясняются, девочка перевозилась на заднем сиденье автомобиля, была пристегнута ремнем безопасности.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 13.09.21

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