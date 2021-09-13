Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП на тюменской трассе жителя Башкортостана

30-летний водитель из Башкортостана скончался в больнице после аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск ночью 13 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.
«Около двух часов ночи на 381-м км пути рефрижератор, по предварительным данным, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилями Lada и Chevrolet», – рассказали в ГИБДД Тюменской области.
Житель Башкортостана находился за рулем Chevrolet. У него диагностировали тяжелые травмы. Несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.
43-летний водитель рефрижератора, житель Тюмени, получил ушиб ноги.
Тюмень, Александр Непомнящий
Тюмень. Другие новости 13.09.21
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