Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП на тюменской трассе жителя Башкортостана

30-летний водитель из Башкортостана скончался в больнице после аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск ночью 13 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

«Около двух часов ночи на 381-м км пути рефрижератор, по предварительным данным, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилями Lada и Chevrolet», – рассказали в ГИБДД Тюменской области.

Житель Башкортостана находился за рулем Chevrolet. У него диагностировали тяжелые травмы. Несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.

43-летний водитель рефрижератора, житель Тюмени, получил ушиб ноги.

Тюмень, Александр Непомнящий

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