В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 225 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 13 сентября 2021 года увеличилось на 225 человек, 23 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 57 918 тюменецев. За сутки от коронавируса скончалось 25 человек.

За тоже время выздоровели 160 человека, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 50 811 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 52 071 человек. Из общего количества заболевших, 28 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 160 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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