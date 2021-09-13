В Тюменской области предстоящей ночью ожидаются заморозки

Заморозки от нуля до минус 5 градусов ожидаются на всей территории юга Тюменской области ночью 14 сентября, сообщает Тюменский гидрометцентр.

Между тем, как уже сообщал «Новый День», с сегодняшнего дня жилой фонд начали подключать к отоплению. По сообщению городской администрации это действие будет происходить в несколько этапов. Тепло в квартиры тюменцев приходь постепенно. Но как заверили власти, до конца недели тепло станет во всем жилом фонде столицы области.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 13.09.21

Родителей убитой в Тюмени девочки планируют лишить родительских прав. / В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 225 человек. / Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП на тюменской трассе жителя Башкортостана. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»