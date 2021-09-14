Снега пока не планируется: обзор погоды в регионах «тюменской матрешки»

За Уралом похолодало: столбики термометров устойчиво держаться в пределах от 0 до 10 градусов. На Ямале – самом северном регионе, пока сохраняются те же тенденции. По прогнозам синоптиковам никаких резких изменений погоды не ожидается. Температура будет держаться выше ноля, в пределах от 2 до 9 градусов.

В Тюмени уже завтра ожидается потепление, как говорят специалисты – воздух прогреется до 22 градусов. Можно это назвать бабьим летом, но слишком коротким. В четверг похолодает до 17 градусов тепла. А потом и вовсе вернется к тренду этой осени – от 2 до 9. во обоих регионах и Тюменской области и ЯНАО к тому же почти безостановочно будут идти затяжные дожди.

Между тем, уже в конце этой недели в Ханты-Мансийском ожидается первый снег. По прогнозам синоптиков он выпадет в Сургуте. Впрочем, он будет идти вместе с дождем и, вероятно, быстро растает – так говорят синоптики. Температура воздуха будет низкой, хоть и не опустится ниже ноля. В прошлом году первый снег в Сургуте выпал 4 октября.

А вот жителям Кондинского района, особенно посёлков Ягодного, Леушей, Лиственничного, Междуреченского, Мортки и Куминского грозят совсем другие осадки: в виде отделяемых частей ракеты-носителя «Союз».

Запуск космического аппарата запланирован сегодня ориентировочно в 23:07 по местному времени. Отделяемые части традиционно падают в малонаселённой южной части Югры.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 14.09.21

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