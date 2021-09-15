Под Тюменью выезд на встречную полосу привел к смертельному ДТП

Летальным исходом закончилось ДТП, случившееся накануне на 20-м километре автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский под Тюменью. Здесь столкнулись «Киа Церато» и «Форд Куга».

По предварительным данным, «Киа», под управлением 49-летнего жителя Тюмени, выехал на встречную полосу, где он столкнулся лоб в лоб с «Фордом». Мужчина скончался на месте ДТП, 20 сентября ему должно было исполниться 50 лет. На машине были установлены 4 шипованных колеса.

В автомобиле «Форд Куга» семья из пяти человек возвращалась из Тюмени домой в поселок Викулово. Травмированы 4 человека: отец с матерью 68-ми и 66-ти лет и их взрослые сын и дочь. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 14.09.21

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