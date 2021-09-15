В Тюменской области в психоневрологическом интернате и в школе выявлены крупные очаги ковида

В Тюменской области выявлено два новых очага коронавирусной инфекции.

Как сообщает региональный операштаб, на контроле у регионального управления Роспотребнадзора состоят Кунчурский психоневрологический интернат в Нижнетавдинском районе и Лайтамакская школа Тобольского района.

В Кунчурском интернате заболели 12 человек, 163 человека являются контактными. В Лайтамакской средней школе заболело 17 человек, контактными с ними признаны 45 человек.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 15.09.21

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