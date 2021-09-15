В Тюмени сожгли контракфакта на 46 млн рублей

В Тюменской области сожгли более 53 тысяч единиц контрафакта. Как сообщили в пресс-службе региональной таможни, товары были признаны опасными для здоровья. В число уничтоженного попали: обувь, игрушки, брелоки, БАДы, солнцезащитные очки, парфюмерия популярных торговых марок и т.д. В топку попал товар на сумму в 46 млн рублей.

В 2021 году тюменскими таможенниками выявлено 11 транспортных средств, перевозивших нелегальную продукцию. Более 127 тысяч единиц товаров следовали маршрутом из Киргизии и Казахстана в Екатеринбург, Иваново, Новосибирск, Москву, Тольятти и другие города. В Киргию и Казахстан, в свою очередь, контрафакт попал из Китайской народной республики, где находится много производств, специализирующихся на подделке популярных мировых марок товаров.

Тюмень, Елена Васильева

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