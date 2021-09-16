Первый в России и Тюмени обсерватор-COVID-19 перевели на стандартный режим работы

Тюменский моногоспиталь на базе лечебно-реабилитационного центра «Градостроителя» возвращается к прежнему профилю работы. На этой неделе учреждение будет закрыто на обязательную санитарную обработку, чтобы вернуться к работе по основному направлению – реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний.

Помимо этого, сюда будут также направляться на реабилитацию пациенты, тяжело перенесшие коронавирусную инфекцию и нуждающиеся в дальнейшем восстановлении в стационарных условиях.

Сегодня на территории региона продолжает действовать 15 учреждений, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число коек в этих учреждениях – 2440. Свободный коечный фонд сохраняется в районе 20,7%.

Напомним, обсерватор в «Градостроителе» развернули в первый раз 5 февраля 2020 года, а второй – 26 июня 2021. К 16 сентября все пациенты данного моногоспиталяна завершили лечение.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 16.09.21

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