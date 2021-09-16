Следственный комитет проведет проверку из-за сбежавшего из колонии заключенного

Региональный СК организовал проведение процессуальной проверки исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками исправительной колонии.Преступление которое им инкриминируют – халатность.

В ходе проведения проверки установлено, что 15 сентября 2021 года 43-летний мужчина, ранее осужденный за убийствос отягчающими обстоятельствами, сбежал из колонии-поселения при ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области.

Следователями СК России в ходе доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, а также установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению побега. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 16.09.21

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