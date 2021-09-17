В «тюменской матрешке» начались выборы – пока все штатно

В «тюменской матрешке» – Тюменская область, ЯНАО и ХМАО – стартовали большие выборы. Жители трех регионов выбирают депутатов в Государственную Думу, а также в местные законодательные органы, в том числе региональные и муниципальные. Кроме этого, избиратели Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов голосуют за кандидатов в Тюменскую областную думу, в которой присутствуют депутаты от трех регионов.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», уже прошли первые брифинги о старте голосования. Председатели региональных избирательных комиссий озвучили итоги предварительного голосования и рассказали, как начались выборы в их регионах.

В Тюменской области досрочно проголосовали 2 346 жителей региона, которые живут в отдаленных и труднодоступных местностях. Сегодня в области открылось 1070 избирательных участков. Девять временных участки для голосования открыты в медицинских учреждениях, следственных изоляторах в Тюмени, Заводоуковске и так далее, уточнили в облизбиркоме.

В ХМАО-Югре число жителей, участвовавших в предварительном голосовании, намного больше, чем в Тюменской области. Свои голоса во время досрочного голосования отдали 31 тысяча югорчан. На территории округа уже открылся 741 избирательный участок. Здесь, помимо «больших» выборов, проходят и выборы муниципальные. В некоторых районах избиратели получат на руки до 9 бюллетеней.

На Ямале сегодня открыто 221 постоянных и 16 временных участков – они принимают избирателей с 8.00 утра. Досрочно в регионе проголосовало 40 600 человек. Это, в основном, оленеводы и рыбаки на отдаленных факториях и стойбищах, а также работающие вахтовым методом сотрудники предприятий ТЭК.

На Ямале сегодня проходит 7 выборных кампаний – выбирают депутатов Государственной Думы Российской Федерации 8 созыва, Тюменской областной Думы 7 созыва. Муниципальные представительные органы формируют в Ямальском, Приуральском, Красноселькупском районах, городе Губкинском. Жители села Мужи выбирают главу поселения.

Тюмень, Ханты-Мансийск, Салехард, Александр Непомнящий

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