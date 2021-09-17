Названа дата первого судебного заседания по делу потрошителей банкоматов

В Уватском районном суде 13 октября состоится первое заседание по уголовному делу в отношении трех жителей Республики Татарстан, обвиняемых в краже и покушении на кражу, совершенных организованной группой в особо крупном размере

Из данных уголовного дела: летом прошлого года трое друзей решили взрывать банкоматы, чтобы забирать из них деньги. Первым они ограбили банкомат в одном из сельских магазинов Пермского края.

В следующий раз злоумышленники проникли в ДК поселка Першино Уватского района. Взорвав банкомат, похитили более 925 тыс. рублей.

Последняя попытка вскрыть банкомат была в Тобольском районе, но их спугнул проезжавший автомобиль. Вскоре подозреваемые были задержаны полицейскими на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск.

Уватский районный суд определил всем троим меру пресечения в виде заключения под стражу. Подсудимые будут находиться в СИЗО до 30 января 2022 года.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 17.09.21

В «тюменской матрешке» начались выборы – пока все штатно. / Следственный комитет проведет проверку из-за сбежавшего из колонии заключенного. / Первый в России и Тюмени обсерватор-COVID-19 перевели на стандартный режим работы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»