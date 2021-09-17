В Тюменской области COVID-19 за сутки выявлен у 219 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 17 сентября 2021 года увеличилось на 219 человек, 29 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 58 800 тюменцев. За сутки от коронавируса скончалось 16 человек.

За тоже время выздоровели 228 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 51 588 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 48 495 человек. Из общего количества заболевших, 18 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 260 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 17.09.21

Названа дата первого судебного заседания по делу потрошителей банкоматов. / В «тюменской матрешке» начались выборы – пока все штатно. / Следственный комитет проведет проверку из-за сбежавшего из колонии заключенного. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»