В «тюменской матрёшке» подвели итоги первого дня выборов

В избиркомах «тюменской матрешки» рассказали о ходе голосования в первый день выборов. В Тюмени, самом южном регионе, явка составила чуть выше средней, рассказал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. Проголосовали более 20 процентов, или 185 836 жителей региона. В Лидерах – Ишим, там явка составила 27,7%.

По состоянию на 20.00 на выборах в Югре проголосовали 230 тысяч 28 человек, что составляет 19,85% от общего количества голосующих югорчан. Лидером по явке избирателей является Белоярский район, там проголосовали 42,29% избирателей.

Ямало-Ненецкий автономный округ – по данным системы ГАС-выборы зарегистрирована самая высокая явка среди регионов Уральского федерального округа по итогам первого дня голосования. На Ямале проголосовали 38,20% от общего числа избирателей.

Тюмень, Александр Непомнящий

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