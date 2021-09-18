В «тюменской матрешке» подвели итоги второго дня выборов

В избиркомах «тюменской матрешки рассказали о том, как прошло голосование во второй день выборов. В Тюмени, самом южном регионе, явка составила 38,85% рассказал председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

По состоянию на 20.00 на выборах в Югре проголосовали 321 703 человека, что составляет 38,26% от общего количества голосующих югорчан.

Ямало-Ненецкий автономный округ традиционно демонстрирует высокие цифры. На Ямале проголосовали 55,08% от общего числа избирателей.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 18.09.21

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