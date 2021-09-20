В Тюмени отменили особый противопожарный режим. Он действовал 4 месяца

С сегодняшнего дня, 20 сентября, в Тюменской области отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

«Органам местного самоуправления поселений и городских округов Тюменской области рекомендовано также отменить особый противопожарный режим на соответствующих территориях», – отмечается в сообщении оперштаба.

Напомним, что особый противопожарный режим был введен 19 апреля и действовал беспрерывно на протяжении 4 месяцев. В текущем году на территории региона сложилась тяжелая обстановка. В некоторых случаях власти привлекали для ликвидации лесных пожаров огнеборцев из других регионов.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 20.09.21

Почему результаты «Единой России» сильно разнятся в регионах УрФО – объяснение политолога. / В «тюменской матрешке» подвели итоги второго дня выборов. / В «тюменской матрёшке» подвели итоги первого дня выборов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»