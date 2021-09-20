В Тюмени отец расстрелял сына из ружья

В Тюмени отец убил своего судимого сына выстрелом из ружья. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР РФ по Тюменской области, трагедия произошла10 декабря 2020 года в утреннее время на дачном участке в садовом товариществе города Тюмени. Между 58-летним мужчиной и его 32-летним сыном произошла ссора на почве длительного конфликта. Отец, вооружившись охотничьим ружьем и являющийся опытным охотником, выстрелил в сына, попал в сердце, в результате чего потерпевший скончался.

С целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений следователями СКР проведен значительный объем мероприятий. Проведены осмотры места происшествия, выемки, проверки показаний на месте, допросы, экспертизы. Выполнены иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Обвиняемый находится под стражей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Тюмень, Елена Васильева

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