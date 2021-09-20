По одномандатным округам в Тюменской области на выборах в Госдуму лидируют единороссы

По одномандатным округам в Тюменской области на выборах в ГД лидируют единороссы. Так, 51,01% голосов избирателей получил Николай Брыкин, представляющий партию «Единая Россия». Он баллотировался по 185 одномандатному округу в Государственную думу. Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

«160 тысяч 748 человек проголосовали за Николая Гавриловича Брыкина. На втором месте Глеб Александрович Трубин из ЛДПР, набравший 11, 20% это 35 тысяч 519 голосов», – уточнил он.

48,61% голосов избирателей получил член партии «Единая Россия» Иван Квитка по 186 одномандатному округу в Государственную думу.

«За Квитку проголосовали 146 тысяч 496 человек. На второй позиции – Иван Левченко из КПРФ, он набрал 12,07%. На третьем месте Антон Зайцев из ЛДПР, за него свой голос отдали 9,55% это 28 тысяч 572 голоса», – добавил Игорь Халин.

К данному времени обработано порядка 95% протоколов.

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