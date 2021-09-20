В Тюменской области COVID-19 за сутки выявлен у 221 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 20 сентября 2021 года увеличилось на 221, 16 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 59 466 тюменцев. За сутки от коронавируса скончалось 28 человек.

За тоже время выздоровело 103 человека, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 52 114 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 45 667 человек. Из общего количества заболевших, 29 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 260 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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