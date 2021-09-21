Новый очаг коронавируса поставлен на контроль в Тюменской области

Новый очаг коронавирусной инфекции зарегистрирован в отделении временного проживания получателей социальных услуг в Тобольске. В учреждении заболели 12 человек, контактных 33. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Напомним, до этого на контроле Роспотребнадзора было два очага инфекции. Это Кунчурский психоневрологический интернат в Нижнетавдинском районе и Лайтамакская школа Тобольского района.

В первом заболели 12 человек, контактных 163 человека. В школе 17 заболевших, контактных 45 человек.

Роспотребнадзор рекомендовал руководству учреждений провести комплекс антиковидных мероприятий. Сделать прививку от COVID-19.

Как отмечают эксперты, контактные лица допускаются к работе после 14-дневного медицинского наблюдения в случае отсутствия признаков ОРВИ и закрытия листка нетрудоспособности. Очаг снимается с контроля, если от 14 дней от последнего заболевшего не регистрируются новые случаи COVID-19 на предприятии.

Тобольск, Александр Непомнящий

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