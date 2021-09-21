В Тюменской области COVID-19 за сутки выявлен у 220 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 21 сентября 2021 года увеличилось еще на 220 человек, 33 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 59 686 тюменцев. За сутки от коронавируса скончалось 17 человек.

За тоже время выздоровело 138 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 52 252 жителя Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 45 347 человек. Из общего количества заболевших, 24 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 260 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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