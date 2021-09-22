174 тысячи рублей за две березы – под Тюменью задержали «черных» лесорубов

Под Тюменью задержали «черных лесорубов». Они срубили две березы в Нижнетавдинском лесничестве, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Обнаружить нарушителей помог беспилотник. Нарушителей закона задержали с поличным на месте преступления.

Материалы о нарушении переданы в правоохранительные органы, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело, им грозит крупный штраф. Ущерб, нанесенный природе их действиями, оценен в 173 тысячи 941 рубль.

Нижняя Тавда, Александр Непомнящий

Нижняя Тавда. Другие новости 22.09.21

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