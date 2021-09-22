174 тысячи рублей за две березы – под Тюменью задержали «черных» лесорубов

Под Тюменью задержали «черных лесорубов». Они срубили две березы в Нижнетавдинском лесничестве, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.
Обнаружить нарушителей помог беспилотник. Нарушителей закона задержали с поличным на месте преступления.
Материалы о нарушении переданы в правоохранительные органы, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело, им грозит крупный штраф. Ущерб, нанесенный природе их действиями, оценен в 173 тысячи 941 рубль.
Нижняя Тавда, Александр Непомнящий
Нижняя Тавда. Другие новости 22.09.21
Сегодня начинается астрономическая осень. / В Тюменской области COVID-19 за сутки выявлен у 220 человек. / Новый очаг коронавируса поставлен на контроль в Тюменской области. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube