Тюменский избирком подвел итоги выборов в областную Думу. Окончательный расклад

Выборы в Тюменскую областную Думу признаны состоявшимися. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин. Усредненная Явка составила 54,19%.

Напомним, в Тюменскую областную Думу своих представителей избирают жители трех регионов: Тюменская область, ЯНАО и ХМАО. В Тюмени и окрестностях явка составила 61,05%. На Ямале проголосовало – 62,41% избирателей. ХМАО-Югра показал результаты куда как скромнее – 44,54%.

По партийным больше всего кресел в областном парламенте получила – «Единая Россия» за нее проголосовали 50,07% избирателей. У ЛДПР – 12,72%. У КПРФ – 11,94%. Последняя партия которая преодолела 5% барьер – «Справедливая Россия – За правду». У нее, согласно подсчетам, 7,47% голосов избирателей.

По 23-м из 24-х одномандатных избирательных округов победили кандидаты от «Единой России», по одному избирательному округу – кандидат от КПРФ родом из Югры.

Что касается распределения кресел, то новый состав тюменской оластной Думы поделит их следующим образом: «Единая Россия» за счет кандидатов из списка и одномандатников получила 38 мест из 48. По четыре кресла – у ЛДПР и КПРФ, еще два – у «Справедливой России – За правду».

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 22.09.21

174 тысячи рублей за две березы – под Тюменью задержали «черных» лесорубов. / Сегодня начинается астрономическая осень. / В Тюменской области COVID-19 за сутки выявлен у 220 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»