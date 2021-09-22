В Тюменской области COVID-19 за сутки выявлен у 223 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 22 сентября 2021 года увеличилось на 223, 42 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 59 909 тюменцев. За сутки от коронавируса скончалось 14 человек.

За тоже время выздоровели 142 человека, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 52 392 жителя Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 45 080 человек. Из общего количества заболевших, 24 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 260 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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